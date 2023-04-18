Bayburt’ta 4-6 yaş grubu öğrencilerinden depremzede kardeşlerine destek.

Bayburt İl Müftülüğüne bağlı Şehit Serkan Saka, Hacı Ekrem Naile Seyhan, Esentepe Ayhan Kılıç ve Terzi Hacı Mustafa Efendi 4- 6 yaş Kur’an kurslarında okuyan minik öğrenciler harçlıklarıyla depremzedelere verilmek üzere gıda kolisi ve çeşitli oyuncaklar hazırladılar. Minikler hazırladıkları gıda kolisi ve oyuncakları depremzedelere gönderilmek üzere İl Müftülüğüne teslim ettiler.

Malzemeleri teslim alan İl Müftüsü Abdurrahman Şahin ve Müftü Yardımcısı Fatma Tuba Altın, bu anlamlı davranışlarından dolayı minik öğrencilere ve hocalarına teşekkür ettiler.