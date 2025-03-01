Bolu’da 60. Yıl İlkokulu 1. sınıf öğrencileri, Yeşilay Haftası kapsamında hazırladıkları video kliple büyüklerine sigarayı bırakma mesajı verdi.

Bolu’da Yeşilay Haftası etkinlikleri kapsamında, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün öncülüğünde 60. Yıl İlkokulu’nda eğitim-öğretim gören 1. sınıf öğrencileri, öğretmenlerinin desteğiyle sigaranın zararlarına dikkati çekmek ve büyüklerine sigarayı bırakma mesajı vermek için anlamlı bir video klip hazırladılar. Minik öğrencilerin "Bazen seni öperken ciğerlerine zarar veren o kokuyu alıyorum ve çok üzülüyorum", "En güzel şarkılarımı seninle söylemek istiyorum", "Nefes nefese kalmadığın oyunlar oynamak istiyorum", "Seni kaybetmekten korkuyorum" gibi mesajların verildiği video klip Milli Eğitim Müdürlüğünce sosyal medyada paylaşıldı. Bu anlamlı farkındalık çalışması, velilerden ve izleyicilerden büyük beğeni topladı.