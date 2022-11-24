Muğla’nın Bodrum ilçesinde 4. sınıf öğrencilerinin ’Küçük Birikimler Büyük Mutluluklar Projesi’ çerçevesinde kendi birikimleriyle satın aldıkları tekerlekli sandalye, Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Muğla’nın Bodrum ilçesinde 4. sınıf öğrencilerinin ’Küçük Birikimler Büyük Mutluluklar Projesi’ çerçevesinde kendi birikimleriyle satın aldıkları tekerlekli sandalye, Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Şehit Serkan Göker İlkokulu 4-C sınıfı öğrencileri, okullarında başlayan ’Küçük Birikimler Büyük Mutluluklar Projesi’ çerçevesinde kumbaralarındaki birikimleriyle tekerlekli sandalye satın aldılar. Öğrenciler, geçtiğimiz gün tekerlekli sandalyeyi, Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne ihtiyacı olan bir kişiye verilmek üzere teslim ettiler.

Biriktirdikleri paralar ile ihtiyaç sahibi vatandaşlara ellerinden geldiğince yardım etmeye çalışan minik öğrencilerin son iki ayda yaptıkları birikimler ile tekerlekli sandalye aldıklarını belirten Şehit Serkan Göker İlkokulu 4/C sınıfı öğretmeni İlkay Atbin, “Pandemi sebebiyle geçen sene başladığımız projemizde sınıfımızdaki 22 öğrencinin her ay biriktirdiği paralar ile ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yardım ediyoruz. Burada biriken paranın miktarı önemli değil, önemli olan çocuklarımızın hem para biriktirmeyi hem de yardımlaşmayı öğrenmesidir. Çocuklarımızın son iki ayda biriktirdikleri paralarla ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza tekerlekli sandalye alarak sandalyemizi çocuklarımız ile birlikte Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Durmuş Turkan’a teslim ettik" dedi.

Minik öğrenciler ayrıca Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü binası içerisinde bulunan Kültürel Sosyal İşler Sportif Aktiviteler Koordinasyon Birimi, Sosyal İşler Birimi ve Spor İşleri Birimi’ni ziyaret ederek birimlerde yapılan işler ile ilgili bilgiler aldılar.

Minik öğrenciler, geçen seneden bu yana LÖSEV’e ve KAÇUV’a yardımda bulunurken bir köy okuluna akıl ve zeka oyunları ile beş aileye erzak paketi teslim etti.