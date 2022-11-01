Van’ın Edremit ilçesindeki Şehit Jandarma Yarbay Yusuf Turgut İlkokulu 4/B sınıfı öğrencileri, “Kardeş Okul” projesi bünyesinde Erdemkent İlkokulu 4/B sınıfında okuyan akranlarına kitap hediye etti.

Van’ın Edremit ilçesindeki Şehit Jandarma Yarbay Yusuf Turgut İlkokulu 4/B sınıfı öğrencileri, “Kardeş Okul” projesi bünyesinde Erdemkent İlkokulu 4/B sınıfında okuyan akranlarına kitap hediye etti.

Şehit Jandarma Yarbay Yusuf Turgut İlkokulu 4/B sınıfı öğrencileri, Erdemkent İlkokulu 4/B sınıfında eğitim öğretim gören öğrencileri ziyaret etti. Tanışma, kaynaşma ve hediye takdiminde bulunan minik öğrenciler, anlamlı bir gün geçirdi.

Şehit Jandarma Yarbay Yusuf Turgut İlkokulu 4/B sınıf öğretmeni Zelal Ceberut, öğrencileriyle beraber daha önce ‘kardeş okul’ olarak seçtikleri Erdemkent İlkokulunu ziyaret ettiklerini belirterek, “Burada öğrencilerimizin yeni arkadaşlıklar ve dostluklar kurmasına yardımcı olmak istedik. Öğrencilerimiz yanlarında getirdikleri kitapları kardeş okulunda tanıştıkları arkadaşlarına hediye ettiler. Miniklerimiz için geleceğe yönelik örnek bir davranış oldu. Erdemkent İlkokulu 4/B sınıfı öğretmenimiz Aysude Dülger ve okul yönetimine bizleri misafir etikleri için teşekkür ediyoruz” dedi.

Buradan ayrılan Şehit Jandarma Yarbay Yusuf Turgut İlkokulu 4/B sınıfı öğrencileri, Nur Tatar Spor Salonuna geçerek okçuluk ve hentbol sporu hakkında Müslüm Karaboğa ve Emre Erdoğdu’dan bilgiler aldı.