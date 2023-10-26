Erzincan’da minik öğrenciler tarafından Cumhuriyet’in 100. yılına özel “Her Çocuk Bir Bayrak” sergisi düzenledi.

Erzincan’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 100’ncü yılı çeşitli etkinliklerle kutlanmaya devam ediyor. Şehit Ahmet Aytekin Ortaokulu öğrencileri tarafından Cumhuriyet’in 100. yılına özel “Her Çocuk Bir Bayrak” sergisi düzenlendi. Sergide minik öğrenciler, ay yıldızlı bayrağı kendi emekleri ile hazırlayıp sergilediler. Çocuklar tarafından hazırlanan sergi, Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürleri Ahmet Geçen, Abdulvahap Terece, Turgut Çakmak ve Doğan Çimen’in katılımlarıyla gerçekleşti. Sergi, okul öğrencilerinin hazırladığı gösteri ve ikramlar ile son bulurken sergilenen bayraklar katılımcılar tarafından beğeniyle incelendi.