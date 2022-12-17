DÜZCE(İHA) – Düzce Albay Talat Demirel Anaokulu minik öğrencileri yöresel kıyafetlerle Yerli Malı Haftası kutlaması yaptı. Öğrenci velilerinin hazırladığı yiyecekler ve kültürel ürünlerin paylaşıldığı etkinlikte minikler farklı bir gün yaşadı.

DÜZCE(İHA) – Düzce Albay Talat Demirel Anaokulu minik öğrencileri yöresel kıyafetlerle Yerli Malı Haftası kutlaması yaptı. Öğrenci velilerinin hazırladığı yiyecekler ve kültürel ürünlerin paylaşıldığı etkinlikte minikler farklı bir gün yaşadı.

Milli Eğitim Bakanlığının okul öncesi eğitim seferberliği örneklerinden biri olan Albay Talat Demirel Anaokulunda “Her şey çocuklarımız için“ sloganı ile hizmet veriliyor. Okul öncesi eğitimle buluşturulan çocuklar, Milli Eğitim Bakanlığının okul öncesi eğitim seferberliğinde eğitim ve öğrenim görmeye devam ediyor.

Okul öncesi eğitim etkinlikleriyle Albay Talat Demirel Anaokulu öğrencileri yöresel kıyafetlerle Yerli Malı Haftası kutlaması yaptı. Öğrenci velilerinin hazırladığı yiyecekler ve kültürel ürünlerin paylaşıldığı etkinlikte minikler farklı bir gün yaşadı.

Yöresel Türk mutfağı ürünlerini okullarındaki etkinlik ile öğrenen minik öğrenciler tutumlu olmayı ve yerli malı ürün kullanmanın önemini öğrendi.

Albay Talat Demirel Anaokulu Müdürü Serap Yamak, Tutum Yatırım ve Yerli Malları Haftasının ülkemizde uzun yıllardır kutlanan yerli malı ürünler almayı ve tutumlu olmayı teşvik eden önemli bir etkinlik olduğuna dikkat çekti.

Serap Yamak, yapılan etkinlik ile yerli malı ürünler kullanmanın önemini öğrencilere aşılamaya çalıştıklarını vurgulayarak “Bu etkinlikler sayesinde yerli üretimin önemi anlatılır, insanların tutumlu olması amaçlanır. Okulumuz Albay Talat Demirel Anaokulu olarak bizler de öğrencilerimize tutumlu olmak ve yerli malı ürünler kullanmanın önemini, yaptığımız etkinliklerle aşılamaya çalışmaktayız. Kaynaklarımızı tutumlu kullanmalı, tasarruf yapmayı alışkanlık haline getirmeli ve bunu bütün öğrencilerimizle birlikte hayata geçirebilmeliyiz. Albay Talat Demirel Anaokulu olarak Tutum Yatırım ve Yerli Malları Haftası etkinliklerimizi velilerimizin de katılımıyla gerçekleştirdik. Öğrencilerimize bulunduğumuz coğrafya da yetişen ürünleri tanıttık. Ayrıca yöresel aksesuarlar kostümler araç ve gereçleri de tanımış olduk. Tutum yatırım ve yerli malları haftası kutlu olsun” dedi.