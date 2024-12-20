Bayburt İl Müftülüğüne bağlı 4-6 yaş Kur’an kurslarında eğitim-öğretim gören minik öğrenciler Yerli Malı Haftasını coşkuyla kutladı.

12-18 Aralık Yerli Malı Haftası’na özel olarak düzenlenen etkinlikte Türkiye’nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği teknolojik ürünlerde tanıtıldı. Yöresel kıyafetlerin de sergilendiği stantlarda ev yapımı yiyecekler ve Türkiye’nin farklı bölgelerinde yetişen ürünler yer aldı.

Terzi Hacı Mustafa Efendi 4-6 yaş Kur’an Kursunda düzenlenen etkinliğe katılan Müftü Yardımcısı Fatma Tuba Altın minik öğrencilerin Yerli Malı Haftasını kutladı.