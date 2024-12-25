Batman Artuklu İlkokulu anasınıfı A ve B şubesi minikleri Tutum ve Yerli Malı Haftasını sınıfta çiğköfte yoğurup, saç ekmeği yaparak kutladı.

Yerli Malı Haftası, her yıl olduğu gibi bu yılda çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Artuklu İlkokulu anasınıfı A ve B şubesinin minik öğrencileri, kutlamalar kapsamında okulda oluşturdukları eski dönemlere ait ürünlerle oluşturdukları köşe ile misafirlerine nostalji yaşattı. Minik öğrenciler ayrıca sınıfın ortasına serdikleri kilim üzerine oturarak türküler eşliğinde çiğköfte yoğurdu, saç ekmeği açtı daha sonra da yaptıkları ve evlerden getirdikleri yiyecekleri öğretmek ve öğrenci arkadaşlarına ikram etti.

Öğretmenler Serpil Atmaca, Yerli Malı Haftasında öğrencilere tutumlu olmayı, paylaşmayı ve yerli ve milliliği öğrettiklerini söyledi. Atmaca, “Yerli Malı Haftamızı okulumuzda coşkuyla kutladık. Çocuklarımıza milli ve yerli malının önemini, kendi kültürümüzün değerlerini, şarkılarını, lezzetlerini, oyunlarını ve en önemlisi birlik beraberliğin ne kadar önemli olduğunu ailelerimizin desteği ve yoğun katılımı ile çocuklarımıza bir kere daha hissettirdik” dedi.

Öğretmenlerden Hatice Şahin ise öğrencilere bu vesile ile yerli ve milliliğin önemini aşıladıklarını söyledi.