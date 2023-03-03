Balıkesir Üniversitesi Veteriner Fakültesi, artık geleneksel hale gelen, 3-6 yaş grubunda yer alan minik öğrencileri ağırladı. Veterinerlik Fakültesinde bulunan Anantomi Müzesinde bulunan hayvan iskeletleri minik öğrencilerin ilgisini çekti.

Balıkesir Üniversitesi Veteriner Fakültesi, artık geleneksel hale gelen, 3-6 yaş grubunda yer alan minik öğrencileri ağırladı. Veterinerlik Fakültesinde bulunan Anantomi Müzesinde bulunan hayvan iskeletleri minik öğrencilerin ilgisini çekti.

Özel bir kreşten gelen öğrencilere ziyaretleri süresince, Veteriner Fakültesi Anatomi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şükrü Hakan Atalgın ve Doktora öğrencisi Elif Güner eşlik etti.

Veteriner Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı, Veteriner Anatomi Müzesini ve klinikleri ziyaret eden minikler, iskeletleri hayvan maketlerini ve tahnitleri (doldurulmuş hayvanları) gördüler. Şahin, caretta caretta ve deney hayvanları iskeletleri öğrencilerin ilgisini çekti. Ayrıca öğrenciler, at ve sığır iskeletleri ve doldurulmuş egzotik hayvanlar, hayvan maketleri, yılanlar, çakal ve kirpi hakkında da bilgiler aldılar. Üniversitede okuyan abla ve ağabeyleri gibi amfi sıralarına oturan şanslı minikler amfideki hayvanları tanıtıcı slaytı izlediler. Slayttaki hayvan seslerin taklit ederek hem fakültedeki öğretim elemanlarının hem de intorn öğrencilerin keyifli bir gün geçirmesine vesile oldular.