Gökçebey Kaymakam’ı Emrah Aslan, Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında minik öğrencilerle yaya geçitlerinde trafik uygulaması gerçekleştirdi.

Trafik düzeni ve güvenliği bakımından kamuoyunun trafik güvenliğine yönelik duyarlılığının artırılması ve trafik kazalarının azaltılması amacıyla her yıl Mayıs ayının ilk cumartesi günü "Karayolu Trafik Güvenliği Günü", bugünü takip eden hafta ise "Karayolu Trafik Haftası" olarak kutlanıyor. Bu nedenle İçişleri Bakanlığınca, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve diğer paydaşların katılımı ile 7-13 Mayıs tarihlerinde trafik haftasının 81 ilde çeşitli etkinliklerle kutlanmasına ilişkin genelge valiliklere genelge gönderildi.

Gökçebey kaymakamlığı tarafından Karayolu Trafik Haftası çeşitli etkinliklerle kutlanmaya başladı. Uygulamada minik öğrenciler araç sürücülerini, şehir içi ve karayollarında yayalara öncelik verilmesi konusunda uyardı.