Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde trafik jandarma ekiplerince minik öğrencilere trafik kuralları konusunda eğitim semineri düzenlendi.
Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde trafik jandarma ekiplerince minik öğrencilere trafik kuralları konusunda eğitim semineri düzenlendi.
Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı trafik jandarma ekiplerince Çaycuma Kayıkçılar köyü İlköğretim Okulu öğrencilerine trafik kuralları konusunda eğitim semineri verildi. Seminer sonunda öğrencilere trafik temalı boyama kitapları dağıtılarak trafik kuralları hakkında bilgi edinmeleri sağlandı. Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı trafik jandarma ekiplerince, eğitim öğretim dönemi boyunca trafik kuralları konusunda eğitim seminerlerine devam edileceği belirtildi.
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