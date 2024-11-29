Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür Dairesi’nin konuğu olan Söğütlü’nün ilkokul minikleri sergide sanat yolculuğuna çıktı, atölyelerde yaptıkları denemelerle sanatsal yönlerini keşfetti ve Ziya Taşkent Konser Salonu’nda birbirinden eğlenceli şarkıları hep bir ağızdan söyledikleri konserde unutulmaz bir gün geçirdi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından başlatılan “Sanat Atölyesi” projesi Söğütlü İlkokulu öğrencilerini ağırladı. 70’ten fazla öğrencinin katıldığı atölye kapsamında ilk olarak Ofis Sanat Merkezi’nde “İlham Veren Eller” sergisi gezildi, çocuklar sanat eserlerini inceledi. Sonrasında “workshop atölyesinde” yeteneklerini keşfeden, keyifli denemeler yapan öğrenciler daha sonra Ziya Taşkent Konser Salonu’nu ziyaret etti. Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası’nın konserini dinleyen öğrenciler, sanat ve eğlence dolu bir gün geçirdi.

OSM’de birbirinden güzel eserlerin arasında sanat yolculuğuna çıkan, konser salonunda icra edilen eserlerle kulaklarının pası silinen öğrenciler, beyaz kağıt üzerinde kendi sanatsal yönlerini de keşfederek harika bir deneyim yaşadı. 74 öğrenciyi ağırlayan neşeyle, enerji dolu geçen konserde alkışlarla ritim tutan çocuklar güne burada veda etti.