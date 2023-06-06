Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince ilkokul öğrencileri organik tarım konusunda bilgilendiriliyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından desteklenerek koordine edilen "Organik Tarımın Yaygınlaştırılması ve Kontrolü Projesi" çerçevesinde, Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü Teknik Personelleri tarafından Çayırlı Harmantepe İlkokulu ve Ortaokulunda, Organik Tarım Çocuk eğitimi düzenlendi.

Doğa ve çevre bilincine sahip sağlıklı nesiller yetiştirebilmek, öğrencilere organik tarımın nasıl yapıldığı, organik ürünlerin ayırt edilmesi, sağlık için önemi gibi hususlarda gerçekleştirilen eğitimlerin yıl içerisinde devam edeceği öğrenildi.

Eğitimlerde öğrencilere; organik tarım ve organik gıdalar hakkında anlatılan bilgilerle organik tarımda tüketici logo bilinci ile gıda güvenliği açısından tüketici bilincinin oluşturulması konularında bilgiler aktarıldı. yüzde 100 doğal, hormonsuz, yerli, köy ürünü, gibi tanımlanan ürünlerin organik ürün anlamına gelmediğini, bu ürünlerin tüketiciye ürün hakkında hiçbir garanti vermeyeceğini, bu nedenle organik ürün satın alırken mutlaka ürünlerin etiketine, logosuna ve organik ürün sertifikasının bulunmasına dikkat edilmesi gerektiği belirtilirken, eğitim sonrası öğrenciler birer “Organik Tarım Gönüllüsü” oldular.