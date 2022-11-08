Manisa’nın Turgutlu ilçesinde Anaokulu öğrencileri "Yeşil Okul" projesinde okul içerisinde bulunan boş alanda lavanta fidanı dikimi yaptı.

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde Anaokulu öğrencileri "Yeşil Okul" projesinde okul içerisinde bulunan boş alanda lavanta fidanı dikimi yaptı.

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde Yarbay Fevzi Elagöz Anaokulunda, okul yönetiminin hayata geçirdiği "Yeşil Okul" projesinde öğrencilerin toprak ile ilgilenmesi hedeflenirken, okul içerisindeki alanlar lavanta ve meyve bahçesi olarak değerlendirilecek. Okulun Meşe Palamutları sınıfı öğrencileri ile öğretmenleri İlknur Ayhan, proje çerçevesinde fidan dikimi gerçekleştirdi.

Meşe Palamutları sınıfı öğretmeni İlknur Ayhan konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Okul idaremiz tarafından hazırlanan alanda öğrencilerimizle birlikte fidan dikimi gerçekleştirdik. Lavantanın dikimi kasım ve aralık ayında yapılıyor. Haziran, Temmuz ayında ise hasadı gerçekleştirilir. Hasadı da öğrencilerimizle birlikte yapıp hem onların toprakla ilgilenmelerini sağlayıp hem de kendi diktikleri lavantalardan onlara küçük hediyeler vermeyi planlıyoruz" dedi.