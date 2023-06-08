Akdağmadeni Belediyesi bünyesinde hizmet veren Bizim Ev Kreş ve Gündüz Bakım Evinde eğitim gören minik öğrenciler, 2022-2023 eğitim dönemini tamamlayarak mezuniyet coşkusu yaşadı.

Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın’ın katılımıyla düzenlenen mezuniyet programına aileler de katılarak bu heyecana ortak oldu. Başkan Yalçın tarafından miniklere mezuniyet belgeleri verilerek günün anısına pasta kesildi.

Bizim Ev Kreş ve Gündüz Bakım Evinde 2. dönem mezunlarını vermenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Başkan Yalçın, “Öğrencilerimizi bir üst okula uğurlamanın mutluluğu ve heyecanı içerisindeyiz. Kreşimiz açıldığı günden itibaren öğrencilerimizle ve velilerimizle kocaman birer aile olduk. Çocuklarımızın güzel zaman geçirdiği, kaliteli zaman geçirdiği, birbirleriyle oynadığı, eğlendiği, arkadaşlıklarını pekiştirdiği bir ortamı alanında yetkin kadromuzla sağladık. Gün geçtikçe artan öğrenci sayımızda doğru yolda olduğumuzun bir ispatı olmuştur. Tüm velilerimize çocuklarını güvenip bizlere teslim ettiği için teşekkür ediyoruz.” dedi.