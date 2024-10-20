Erzincan’ın Tercan ilçesi Mamahatun 17 Şubat İlkokulu 3/A sınıfı öğrencileri "Meslekleri Tanıyalım" etkinliği çerçevesinde Tercan Kaymakamı Neslihan Kısa Duman’ı makamında ziyaret ederek kaymakamlık mesleği hakkında bilgi edindiler.

Ziyaretin amacı hakkında bilgi veren Okul Müdürü Sebahattin Yılmaz, öğrencilerin çeşitli meslek gruplarını, kurum ve kuruluşları tanımaları ve işlevleri hakkında bilgi sahibi olmaları bakımından çocuklarda çevresel farkındalık sağlamak amacıyla bu ziyareti gerçekleştirdiklerini söyledi.

Ziyarete, Tercan İlçe Milli Eğitim Müdürü Kayhan Kalkan, Tercan Mamahatun 17 Şubat İlkokulu Müdürü Sebahattin Yılmaz, Sınıf Öğretmeni Çağla Polat Adam ve 3/A sınıfı öğrencileri katıldı.

Öğrencilerin çiçek sunmalarının ardından Kaymakam Neslihan Kısa Duman öğrencilerle tanışıp, onlarla yakından ilgilenip kaymakamlık hakkında ve kaymakamlık mesleğiyle ilgili bilgiler verdi. Daha sonra öğrencilerin mesleği ile ilgili sorduğu soruları cevapladı.

Gerçekleştirilen sohbet sonrasında Kaymakam Duman ziyaretçilerine ikramda bulunup, hediyeler verdi. Öğrencilerin ziyaretinden dolayı memnuniyetini belirten Kaymakam Duman öğretmen ve öğrencilere başarılar diledi.