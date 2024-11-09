Kepez Belediyesi’nin Nasreddin Hoca Kreş ve Gündüz Bakımevlerinin minik öğrencileri, farkındalık etkinliğinde buluşarak Lösemili çocukların hayatlarına dokundu. Etkinliğe katılan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, çocuklarla beraber beyaz bir kumaşa rengarenk el izlerini bırakarak, “Yaşama el ver” dedi.

Kepez Belediyesi, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası’nda anlamlı bir etkinliğe imza attı. LÖSEV iş birliğiyle, Kepez’in Nasreddin Hoca Kreş ve Gündüz Bakımevlerinin 6 şubesinde farklı gün ve saatlerde farkındalık etkinliği düzenlendi. Kreşin minik öğrencileri, “Yaşama El Ver” diyerek, Lösemili çocuklar için düzenlenen panayır ve atölye çalışmasında bir araya geldi. Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, Nasreddin Hoca Kreş ve Gündüz Bakımevlerinin, Erenköy Şubesi’ni ziyaret ederek, kocaman yürekli çocukların ‘Yaşama El Ver’ çağrısına destek verdi. Çiçek dikim atölyesi, anahtarlık yapım atölyesi, ahşap boyama atölyesi, tişört ve bez çanta boyama atölyesi ve tuval boyama atölyelerini gezerek, çocuklarla birlikte boyama yaptı, çiçek ekti. Etkinlikte bir çocuk, Başkan Kocagöz’ün elini fırçayla turuncuya boyadı. Başkan Kocagöz, ellerini rengarenk boyayan çocuklarla beraber beyaz kumaşa el izlerini bıraktı.

“LÖSEV bir sevgidir”

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, “Lösemi hastalığı hakkında toplum bilinci oluşturmak, çocuklarımızın yaşadıkları sıkıntılara dikkat çekmek, onlara olan destekleri artırmak amacıyla kreş öğrencilerimizle bu etkinliği düzenledik. Çocuklarımızın hepsi bir pırlanta. LÖSEV’in bir sevgi olduğunu düşünüyoruz. Elimizden ne geliyorsa yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz” dedi.

Kepez Belediyesi’nin Nasreddin Hoca Kreş ve Gündüz Bakımevlerinin, etkinliklerinden elde edilen gelir ise minik öğrenciler tarafından LÖSEV kumbaralarına atılarak, Lösemili çocuklara bağışlandı. Farkındalık etkinliğine minik öğrencilerin aileleri de katılarak, çocuklarının iyilik hareketine destek oldular.