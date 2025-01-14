Manisa’nın Sarıgöl ilçesi Bağlıca Halil Duran Anasınıfı öğretmen, öğrenci ve velileri, ’Dilimizin zenginlikleri’ projesi kapsamında Türk Kültürünü yaşatmak amacıyla velilerin hazırladıkları yiyeceklerle yer sofrasında kahvaltı yaptı.

Sarıgöl ilçesi Bağlıca Halil Duran Anasınıfında minik öğrenciler geleneksel yer sofrasında kahvaltı yaptı. Kahvaltı öncesi veliler temizlik yaparak yer sofrasını çocuklarıyla birlikte kurdu. Yemek yeme adabı uygulamalı olarak gösterildi. Annelerinin evlerinde kullandığı tarihi aydınlatma araçları, siniler ve yer sofrası gibi kültürel eşyalar da sergilenerek miniklere tanıtıldı.

Sarıgöl Bağlıca Halil Duran İlkokulu Müdürü Ahmet Balamutcu, "Okulumuz ana sınıfı öğrencilerimizin ’Dilimizin zenginlikleri ve kültürümüzü yaşatma’ projesi kapsamında öğrenci anneleri ile okulda buluşarak yer sofra adabı, yemek öncesi ve sonrası yapılması gereken temizlik kuralları, sofrada kullanılan araçlar hakkında ana sınıfı öğretmeni Emine Uysal ile birlikte uygulamalı olarak öğrencilerimize anlatıldı. Uygulamaya katılan velilerimize okulumuz ana sınıf öğretmenime teşekkür ederim." dedi.