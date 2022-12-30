Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, şehir merkezindeki ilkokul 1. sınıf öğrencilerine yönelik “Çocuk Kahramanlar” temasıyla itfaiye eğitimleri düzenleyerek çocuklara yangından korunma bilinci kazandırıyor. Medeniyet Okulu Projesi çerçevesindeki eğitimlere 28 bin ilkokul 1. sınıf öğrencisi katılacak.

Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, şehir merkezindeki ilkokul 1. sınıf öğrencilerine yönelik “Çocuk Kahramanlar” temasıyla itfaiye eğitimleri düzenleyerek çocuklara yangından korunma bilinci kazandırıyor. Medeniyet Okulu Projesi çerçevesindeki eğitimlere 28 bin ilkokul 1. sınıf öğrencisi katılacak.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Medeniyet Okulu Projesi çerçevesinde ilkokul 1. sınıf öğrencilerine yönelik itfaiye eğitimleri düzenliyor. Doğal afetler ve yangınlar konusunda toplumun her kesimini bilinçlendirmeyi amaçlayan Konya Büyükşehir Belediyesi, “Çocuk Kahramanlar” temasıyla merkez Karatay, Meram ve Selçuklu ilçelerindeki ilkokulların 1. sınıflarında öğrenim gören öğrencilere uygulamalı ve teorik eğitimler veriyor. Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eğitim Merkezi’nde düzenlenen eğitimlerde minik öğrenciler, günlük hayatta karşılaşabilecekleri yangın ve benzeri afetler konusunda bilinç kazanırken, sevdikleri itfaiyecilerle vakit geçirmenin mutluluğunu yaşıyor. 3 seans olarak yapılan etkinliklerle her bir seansta 88 öğrenci Konya İtfaiye Eğitim Merkezi’nde ağırlanıyor. Program çerçevesinde şehir merkezindeki 28 bin ilkokul 1. sınıf öğrencisinin eğitimlere katılması planlanıyor.

Yangından korunma eğitimleri sonunda ise minik öğrencilere, Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları’na (KOMEK) bağlı Anatoya Oyuncak Atölyelerinde üretilen amigurumi itfaiye bebek ve peluş Konyaspor topları hediye ediliyor.