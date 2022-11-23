Kızılay Karesi şubesi, Balıkesir’de Nuran Oğuz Anaokulu öğrencileri’ne Kızılay’ın faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Kızılay Karesi şubesi, Balıkesir’de Nuran Oğuz Anaokulu öğrencileri’ne Kızılay’ın faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Balıkesir’in Karesi ilçesinde eğitim veren Nuran Oğuz Anaokulu’nda, Kızılay Karesi Şubesi tarafından anaokulu öğrencilerine Kızılay faaliyetleri tanıtıldı. Minik öğrencilere yardımlaşma ve dayanışma ruhunu aşılayan Kızılay personelleri, Türk Kızılay’ın yürüttüğü gönüllü faaliyetler ve önemi konusunda da bilgilendirme yaptı.

Etkinlik sonunda, Nuran Oğuz Anaokulu öğretmenleri ve öğrencileri tarafından hazırlanan iyilik kolileri ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Kızılay yetkililerine teslim edildi.