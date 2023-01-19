Kıbrıs gazisi Mehmet Şener, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Okul Müdürü, öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.

Atatürk İlkokulu Müdürü Pelin Solak, Müdür Yardımcısı İsmail Değirmenci, sınıf öğretmeni Semra Bülbül ve bir gurup öğrenci, geçirdiği ameliyat sonrası evinde istirahat eden Kıbrıs gazisi Mehmet Şener’i evinde ziyaret ederek, “Geçmiş olsun” dileklerini iletti.

Eskişehirli öğrenciler moral ve motivasyon kampı için Ilıca Harlek Termal Otel’de

Eskişehirli öğrenciler moral ve motivasyon kampı için Ilıca Harlek Termal Otel’de

Hisarcık Atatürk İlkokulu öğrencileri, geçirdiği ameliyat sonrası evinde istirahat eden Kıbrıs Gazisi Mehmet Şener’e “Geçmiş olsun” ziyaretinde bulundu.

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