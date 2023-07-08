Kütahya Yenidoğan İlkokulu 2/B sınıfı öğrencileri İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit’i ziyaret ederek kendi yazdıkları kitaplarını tanıttılar ve "Gönlümüzden Geçenler" isimli kitabı hediye ettiler.

Öğretmenleri Methiye Temiz ve Okul Müdürü Mesut Ertaş ile birlikte İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit’i ziyaret eden Yenidoğan İlkokulu 2/B sınıfı öğrencileri, “Gönlümüzden Geçenler" ve "Bizim Şiir ve Hikayelerimiz" isimli kitaplarını İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit’e tanıttılar. Öğretmenleri Methiye Temiz, "Gönlümüzden Geçenler" kitabını Müdür Başyiğit’e takdim etti.

Methiye Temiz, kitabın önsözünde de belirttiği gibi duygu ve düşüncelerin şiir veya düz yazı ile anlatımının bunu yapan kişiyi daha da geliştireceğini ifade ederek, "Öğrendikçe yazma isteği, yazdıkça öğrenme isteği artacaktır. Öğrencilerimizi yazmaya ve öğrenmeye daha hevesli, daha istekli hale getirmek için bu kitapları öğrencilerimizle birlikte oluşturduk" dedi.

Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, çalışmaları dolayısıyla 2/B sınıfını ve öğretmenleri Methiye Temiz’i tebrik etti.

Başyiğit, öğrencilere kitap hediye ederek kitap okuyan insanların, okumayanlara göre hayatta daha başarılı olduklarını ve problem çözme konusunda daha yetenekli olduklarını belirterek, yaz tatilinde bol bol kitap okumalarını, yaşamın onlara daima güzel ve kalıcı başarılar getirmesini temenni etti.