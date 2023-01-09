Bingöl’de özel bir kreşin öğrencileri İl Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek, jandarma ekipleriyle dolu dolu bir gün geçirdi.

Bingöl’de özel bir kreşin öğrencileri İl Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek, jandarma ekipleriyle dolu dolu bir gün geçirdi.

Bingöl’de özel bir kreşin öğrencileri İl Jandarma Komutanlığını ziyaret etti. Ziyaret esnasında miniklere çeşitli ikramlıklar ve hediyeler dağıtılarak “Tim Jandarma” adli çizgi film izlettirildi. Ardından İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde bulunan birimler gezdirilerek, çocuklara köpek unsurlarınca düzenlenen çeşitli gösteriler düzenledi. Daha sonra İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki trafik araçları ile komando taburunda bulunan araçlar çocuklara tanıtıldı.

Bu tür ziyaretlerin çocuklar için oldukça ilgi çekici ve eğlenceli olduğunu ifade eden öğretmenler ziyaretlerinin devam edeceğini belitti.