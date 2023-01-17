Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, yarıyıl tatiline girmeye hazırlanan öğrencilere karne hediyesi olarak kitap dağıttı.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, yarıyıl tatiline girmeye hazırlanan öğrencilere karne hediyesi olarak kitap dağıttı.

Nazilli Belediyesi ve Nazilli Belediyesi Gençlik Eğitim Danışma ve Sosyal Etkinlik Merkezi tarafından (NAZGEM) yarıyıl tatiline girecek olan 1, 2, 3 ve 4. sınıflar ile LGS’ye hazırlanan öğrencilere kitap hediye edildi. Sabah ilk ders zilinin çalması ile Yavuz Selim İlkokulu’nda öğrencilerle bir araya gelen Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan miniklerin sevgi seli ile karşılandı. Başkan Özcan’la fotoğraf çekilmek için birbirleri ile yarışan minikler, hediye kitapları büyük bir heyecanla inceledi. Öğrencilerle bol bol sohbet eden Özcan, 1’inci sınıf tatil kitaplarında yer alan bulmaca ve boyama bölümlerini miniklerle birlikte doldurarak heyecanlarını paylaştı.

Daha güçlü bir Türkiye için, geleceğin teminatı olan çocukların eğitiminin büyük önem taşıdığına dikkat çeken Başkan Özcan; “Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi; ‘Çocuklar geleceğimizin güvencesi, yaşama sevincimizdir. Bugünün çocuğunu, yarının büyüğü olarak yetiştirmek hepimizin insanlık görevidir’. Bu bilinçle öğrencilerimiz için böyle bir yarıyıl armağanı hazırladık. Toplamda 7 bin 500 öğrencimize kitaplarımız dağıtılacak. Bugüne kadar NAZGEM ile öğrencilerimize ciddi destek sağladık. Hem eğitimi hem de sosyal belediyeciliği buluşturduğumuz kurumumuz ile nice başarılara imza atmaya devam edeceğiz. Tüm öğrencilerimizin başlayacak olan yarıyıl tatilini verimli bir sürece dönüştürmelerini temenni ediyor, sağlıklı ve huzurlu bir tatil diliyorum” dedi.

1, 2, 3 ve 4. sınıflar ile LGS’ye hazırlanan öğrenciler kitaplarını Turan Mahallesi’nde bulunan NAZGEM binasından temin edebilecek.