DÜZCE (İHA) – Düzce Merkeze bağlı Gümüşpınar köyünde bulunan Mehmetçik İlkokulu’nda öğrenciler ile Vali Selçuk Aslan derse girdi.

Vali Selçuk Aslan köy okullarını ziyaret etmeye devam ediyor. Bu çerçevede son ziyaretini merkeze bağlı Gümüşpınar köyünde bulunan Mehmetçik İlkokulu’nda gerçekleştirdi. Önce okul yönetimi ile bir araya gelerek okulun son durumu ile ilgili bilgiler alan Vali Aslan, daha sonra minik öğrencilerin dersine girdi. Derslerine eşlik eden Vali Aslan, daha sonra öğrenciler ile sohbet edip yeni eğitim öğretim dönemi ile ilgili isteklerini dinledi.