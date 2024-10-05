DÜZCE (İHA) – Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan Bahçeşehir Gençlik Merkezini Esentepe İlkokulu öğrencileri ziyaret ederek, merkezde bulunan aktiviteleri inceledi.

Düzce’de gençler ile ilgili yapılan bir çok çalışmada adından sıklıkla söz ettiren Bahçeşehir Gençlik Merkezi, çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam ediyor. Bu çerçevede bölgede bulunan Esentepe İlkokulu öğrencileri merkezi ziyaret etti. Burada gençlik liderleri tarafından karşılanan minik öğrenciler, merkezde yapılan kurs ve eğitimler ile ilgili bilgi almasının ardından merkezin imkanlarını kontrol etti. Minik öğrenciler, daha sonra merkeze kayıt olmasının ardından havalı tabancalar ile atış yaparak eğlenceli bir gün geçirdi.