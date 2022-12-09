Gaziantep Kolej Vakfı Özel İlkokulu öğrencileri IB PYP disiplinler üstü temalardan “Bulunduğumuz Yer ve Zaman” teması ile Gaziantep’in tarihi ve turistik mekanlarında incelemeler yaptı.

Gaziantep Kolej Vakfı Özel İlkokulu öğrencileri IB PYP disiplinler üstü temalardan “Bulunduğumuz Yer ve Zaman” teması ile Gaziantep’in tarihi ve turistik mekanlarında incelemeler yaptı.

Bulunduğumuz Yer ve Zaman teması ile Gaziantep’in çeşitli yerlerinde incelemelerde bulunan Gaziantep Kolej Vakfı Özel İlkokulu öğrencileri bir yandan yaşadıkları kenti tanırken diğer yandan kentin yakın tarihi hakkında da bilgi sahibi oldu. Konuyla ilgili bir değerlendirme yapan Gaziantep Kolej Vakfı Özel İlkokulu Müdürü Talya Serenad Onan “Bulunduğumuz Yer ve Zaman” teması doğrultusunda öğrencilerim Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin de katkılarıyla Bey Mahallesi, Gaziantep 25 Aralık Panorama Müzesi, Hamam Müzesi, Emine Göğüş Mutfak Müzesi, Atatürk Anı Müzesi ve Oyuncak Müzesi’ne düzenlenen geziye öğretmenleri eşliğinde katıldı. 3. sınıf öğrencilerimiz Gaziantep’in geçmiş zamanlardaki halini ve en az mutfağı kadar eşsiz olan mimarisini, doğallığını yitirmeyen evleri ve bu evlerin içerisine kurulmuş çeşit çeşit müzeleriyle adeta açık hava müzesi olan Bey Mahallesi’ni gezerken kentsel dönüşümle çehresi büsbütün değişen şehrimizin tarihi dokusunu hissettiler. Günümüzde kaybolmaya yüz tutmuş meslekleri keşfettiler; geleneksel kıyafetlerimizi, ev eşyalarımızı, 1700-1990 yıllarına ait el ve fabrika yapımı altı yüze yakın oyuncağı merakla incelediler. Gazi şehrimizin nüfusuna kayıtlı olan Ata’mızın orijinal eşyalarının, kullandığı kahve fincanlarının ve okuduğu kitapların sergilendiği Atatürk Anı Müzesi’ni büyük bir gururla gezdiler. Kahramanlıklarla dolu Antep Savunmasının tüm ayrıntılarının sergilendiği 25 Aralık Panorama Müzesi’ni gezerken o ruhu taşıdılar ve vatanımızı çalışarak koruyacaklarına söz verdiler” dedi.