Aydın’da eğitim gören anaokulu öğrencileri Jandarma’nın 184. Kuruluş Yıldönümü nedeniyle Aydın helikopter Filo Komutanlığı’nda ağırlandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ve Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı tarafından, Zübeyde Hanım Anaokulu’nda eğitim gören öğrenciler Jandarmanın 184. Kuruluş Yıldönümü Faaliyetleri çerçevesinde Aydın Helikopter Filo Komutanlığında ağırlandı. Minik öğrencilere Jandarma hakkında tanıtıcı bilgiler verilerek, çeşitli hediyeler verildi.