DÜZCE(İHA) – Düzce Cumhuriyet İlkokulu birinci sınıf öğrencileri hem ekmeğin yapılışını öğrendiler hem de minik elleri ile ekmek yaptı.

Öğrenciler insan hayatında en çok tüketilen ürün olan ekmeğin yapılışı öğrendiler. Ekmek fırınına giden Merkez Cumhuriyet İlkokulu 1-b sınıfının minik öğrencileri hamurun hazırlanışından emeğin fırından çıkışına kadar olan süreci büyük bir keyifle izlediler. Ekmeğin nasıl yapıldığı öğrenin minikler daha sonra ise kolları sıvadı kafalarına bonelerini takarak ekmek yapmaya girişti. Hoşça vakit geçiren öğrenciler sofralara gelen ekmeğin sürecini gözlemlemiş oldu.