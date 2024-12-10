Kütahya’nın Tavşanlı ilçesi Haymeana Anaokulu’nda minik öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığının 2 yıldır uyguladığı “Dilimizin Zenginlikleri Projesi“ kapsamında bu hafta Van’ı tanıdı.

Okulun 7 öğretmeni görev bölümü yaparak geçtiğimiz günlerde Rize, Bursa ve Adana şehirlerini, bu hafta da Van şehrini yakından tanıttılar. Öğrencilerin bu haftaki dersi ise Van şehrinin çeşitli yönleri ile tanıtılması oldu. Van şehrine ait kültürel ve turizm alanları tanıtımının yapıldığı derste Van’a ait kahvaltı sofrası hazırlandı, Van şehrine ait Van Kedisi, Akdamar Adası, Muradiye Şelalesi, Van Gölü görsellerle tanıtıldı. Proje kapsamında minik öğrenciler bu yörelerin gelenek, göreneklerini, yemeklerini ve kültürlerini öğrenmiş oldular.

Okul öncesi öğretmeni Zeynep Altun, "Milli Eğitim Bakanlığının 2 yıldır yürütmüş olduğu “Dilimizin Zenginlikleri Projesi“ni bizler de okullarımızda severek uyguluyoruz. Ülkemize ait yöresel değerleri kültürel değerleri zenginlikleri bu sayede çocuklarımıza aktarmaya çalışıyoruz” dedi.

"Bugün de günlerden “Van” dedik"

Daha önce Van’da öğretmenlik yapmış olan Nurhan Yeşil ise “Öncelikle yakından uzağa şeklinde önce kendi ilimizi, Kütahya ve ilçelerine ait özellikleri ile tanıttık. Kasım ayından itibaren de ülkemize ait farklı yöreleri tanıtıyoruz. Bu hafta önce Karadeniz’den Rize’yi tanıttık. Güney bölgemizden Adana’yı tanıttık, Marmara’dan Bursa ilimizi tanıttık ve bugün de günlerden “Van” dedik. Van kahvaltısı olmazsa olmaz dedik ve bugün detaylı bir Van kahvaltısı hazırladık öğrencilerimize. Velilerimizin desteği çok önemliydi burada ve bize yöresel yemek hazırlanmasında çok yardımcı oldular. Daha sonra çocuklarımıza Van’a ait yöresel yemekleri, yöresel kıyafetleri tanıttık. Van’ın gezilip görülmesi gereken Akdamar Adası, Muradiye Şelalesi, Van Gölü gibi özel yerlerinden bahsettik. Aynı zamanda koruma altına alınmış olan Van kedisi cinsini tanıttık. Bizim ve çocuklarımız için çok güzel eğlenceli bir ders geçirdik. Projenin amacına uygun bir ders olması için gayret gösterdik" diye belirtti.