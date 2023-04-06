Antalya’nın Aksu ilçesinde bulunan anaokulu öğrencileri, otizmli öğrencilerle birlikte 6 Şubat’ta yaşanan depremlerde, Adıyaman’da kaldıkları otelin yıkılması sonucu vefat eden sporcular adına narenciye fidanı ektiler.

6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli 11 ilin etkilendiği ve asrın felaketi olarak anılan depremde, Kuzey Kıbrıs Cumhuriyetinden müsabaka için Adıyaman’a gelen sporcular göçük altında kalarak yaşamını yitirmişti. Antalya’nın Aksu İlçesinde bulunan Aksu Melek Mustafa Hamursuz Anaokulu öğrencileri ve Aksu Halk Eğitim Merkezi bünyesinde bulunan Otizmli Bireyler Merkezi öğrencileri, depremde yaşamını yitiren sporcuların isim etiketlerinin olduğu fidanları toprakla buluşturdular.

Anaokulu ve Otizmli öğrencileri buluşturan fidan dikme etkinliğine; Aksu Kaymakamı Ahmet Hikmet Şahin, Aksu İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Gökçen, Aksu Tarım İlçe Müdürü İhsan İnal, Aksu Halk Eğitim Merkezi Müdürü Asım Gümüş, çok sayıda öğretmen ve öğrenci katıldı.

Aksu Melek Mustafa Hamursuz Anaokulu Müdürü Elif Yıldırım, etkinliğin amacına yönelik şu ifadelere yer verdi: “6 Şubat 2023 depreminde Adıyaman’da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden ülkemize turnuva için gelen Gazi Magosa Türk Maarif Koleji öğrencilerinin anısına ağaç dikim etkinliği gerçekleştirdik. Yaşamını yitiren 25 kişi adına, 25 ağaç fidanı ektik. Bir hatıra ormanı yaptık Her bir ağaca orada vefat eden öğrencilerin adını verdik, ağaçlar büyüdükçe ailelerine sabır diliyoruz.”