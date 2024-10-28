Konya’nın Beyşehir ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başladı. Etkinliklerde “Cumhuriyetimizin 101. yılında 101 bisikletli ile Cumhuriyet Bayramı korteji” gerçekleştirildi.

Beyşehir Cumhuriyet Anaokulu tarafından Cumhuriyetin 101. yıldönümü dolayısıyla “Cumhuriyetimizin 101. yılında 101 bisikletli ile Cumhuriyet Bayramı korteji” etkinliği düzenlendi. Beyşehir Gölü kıyısındaki Vuslat Parkı’nda Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Beyşehir Bisiklet Topluluğu üyelerinin de katılımıyla destek verdiği etkinliğe minik öğrenciler Türk bayraklarıyla süslenen bisiklet ve mini scooterleriyle katıldı. Miniklere, öğretmenleri ve velilerinin yanı sıra Fransa’dan Türkiye’ye bisikletleriyle pedal çevirerek gelen Fransız bir aile de katıldı. Fransa’da ana okulu öğretmeni olan ailenin 1 ve 3 yaşındaki çocuklarıyla birlikte iştirak ettiği etkinlikte, Vuslat Parkı’nda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından katılımcılar bisikletleriyle pedal çevirmeye başladı. Göl kıyısındaki bisiklet yolunda Türk bayraklarıyla donatılan bisikletlerini kullanan minik öğrenciler, ardından aynı güzergahtan dönüş yaparak başlangıç noktasına gelerek etkinliği tamamladı.

Cumhuriyet Anaokulu Müdür Yardımcısı Şule Coşkun Acar, cumhuriyetin 101. yılında cumhuriyetin 101. yılına yakışır bir coşku yaşamak için böyle bir etkinlik düzenlemeye karar verdiklerini belirterek, “Çocuklarımızın spor bilincinin de gelişmesi amacıyla bisikletli bir etkinlik gerçekleştirdik. Destek veren, katılan herkese teşekkür ediyorum” dedi. Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı da, Beyşehir’de konuk ettikleri bisiklet tutkunu Fransız ailenin de tesadüfen Cumhuriyet Bayramına denk gelmesinden dolayı bu etkinliğe katıldığını belirtti.