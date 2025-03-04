Bursa’da 1. sınıf öğrencileri, avuçlarına sığmayan ördekleri Dünya Yaban Hayatı Günü’nde doğaya salarak farklı bir etkinliğe imza attı.

Türkiye’deki yaban hayatının anlatılması ve korunması maksadıyla 3 Mart Dünya Yaban Hayatı Günü Bursa’da da farklı çalışmalar gerçekleşti. Öncelikle, alışveriş merkezinde doğada ölü bulunan ve tedavi yapılıp yaşama tutunamayan yaban hayvanları görselleri sergilendi. Yaban Hayatı Tanıtım Merkezini ziyaret eden Şehit Bilal Kanat İlkokulu 1. sınıf öğrencileri yaban hayatı varlıklarının Türkiye’de ve dünyada önemine dair gerekli bilgilendirmeler sağlanarak öğrencilere tişörtler dağıtıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğü ekiplerinin doğada yaralı halde bulunup Celal Acar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine getirilerek bakımı sağlanan yeşilbaş ördek ve güvercin türleri, 1. sınıf öğrencileri tarafından doğaya salındı.