İzmit Belediyesi tarafından açılan Atatürk ve Milli Mücadele Anı Evi’ni ziyaret eden minik öğrenciler eserlere hayran kaldı.

İzmit Belediyesi tarafından açılan Atatürk ve Milli Mücadele Anı Evi’ni ziyaret eden minik öğrenciler eserlere hayran kaldı.

İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce hayata geçirilen Atatürk ve milli mücadele dönemine dair eşsiz anıların yer aldığı Atatürk ve Milli Mücadele Anı Evi ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Son olarak anaokulu öğrencileri Atatürk ve Milli Mücadele Anı Evi’ni ziyaret etti. 55 öğrenci ve 9 öğretmeni ağırlayan evde, drama ve p4c atölyesi gerçekleştirildi. Atölyenin ardından minik öğrenciler ve öğretmenleri, Atatürk’ün aziz hatırası ve milli mücadelenin ruhunu yansıtan eserleri inceledi. Eserlere hayran kalan minikler hatıra fotoğrafı çektirmeyi de unutmadı.