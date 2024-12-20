Anaokulu öğrencileri, Yerli Malı Haftası etkinlikleri kapsamında Atakum Belediyesi Ata Tohum Merkezini ziyaret ettiler. Öğrenciler ata tohumlarının önemini uygulamalı olarak öğrendiler.

Minik öğrenciler, Karadeniz Bölgesi’nin ilk tohum bankası olan merkezin üretim parsellerindeki kışlık sebzeleri yerinde inceledi. Atakum Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri öğrencilere toprak tarımı, atalık tohumların sağlıklı gıdaya ulaşmada önemi ve tohumların çoğaltılması konularında bilgi verdi. Teknik ekip, tohumun toprağa atılmasından fide haline gelme sürecini eğlenceli bir şekilde anlattı. Öğrencilere Atakum Belediye Başkan Vekili Halil Taşkın ve Atakum Belediye Başkan Yardımcısı Suat Yıldız da eşlik etti. Uygulamalı tarım eğitimi sunulan miniklere, Ata Tohum Merkezi bahçelerinde üretilen lavanta tohumu ve kurutulmuş lavanta çiçeği hediye edildi.