DÜZCE(İHA) – Düzce Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı İl Ambulans Başhekimliği tarafından minik öğrencilere acil sağlık hizmetleri ve ambulans tanıtıldı.

DÜZCE(İHA) – Düzce Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı İl Ambulans Başhekimliği tarafından minik öğrencilere acil sağlık hizmetleri ve ambulans tanıtıldı.

İl ambulans Başhekimliği okullarda acil sağlık hizmetleri ile ambulansları öğrencilere tanıtmaya devam ediyor. Bu dahilde Özel Su Damlası Anaokulunda ki öğrencilere acil sağlık hizmetleri ve ambulans tanıtıldı. Öğrencilere acil bir durumla karşılaşıldığında nasıl ambulans çağırmaları gerektiği, hangi durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezinin aranacağı ve gereksiz meşgul edilmemesi, ambulans nedir? ve ambulans çeşitleri nelerdir? trafikte ambulansın geçiş üstünlüğüne özen gösterilmesi konularında uygulamalı bilgiler verildi.

Eğlenceli geçen eğitimin ardından okulun bahçesine getirilen ambulansa binerek, aracın içindeki cihazlar hakkında bilgi sahibi olan çocuklar, ambulansta yapılan müdahaleleri uygulamalı olarak öğrenme fırsatı buldu.

Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, Minik 112 Projesi ile ilgili amaçlarının öğrencilerin Acil Sağlık Hizmetleri konusunda temel bilgiler ile donatılması, ambulans donanımının görsel olarak tanıtılması ve geleceğimiz çocuklarımıza sağlıklı yaşam konusunda daha bilinçli ve etkin olması amacıyla farkındalık eğitimlerinin düzenlendiğini belirtti.