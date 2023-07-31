Erzincan’da MEB AKUB ekipleri minik öğrencilere kampa girerek afet farkındalık eğitimleri verdi. Afet öncesi, afet sırası, afet sonrası doğru davranış modellerini gösteren ekipler afet türleri hakkında da öğrencileri bilgilendirdi.

Erzincan MEB AKUB, (Millî Eğitim Bakanlığı Arama Kurtarma Birimi) afete hazırlık kültürünün geliştirilmesi, afet ve acil durumlara yönelik gönüllülüğün yaygınlaştırılması ile afet öncesi, sırası ve sonrasında öğrencilerimize doğru davranış şekillerinin kazandırılması için Erzincan AFAD İl Müdürlüğü, Erzincan Kızılay Şubesi ve Ziya Gökalp İlkokulunun katkıları ile 29-30 Temmuz tarihleri arasında Atatürk Parkında 8-12 yaş grubu öğrencilerle kamp etkinliğinde bir araya geldi.

Erzincan MEB AKUB Lideri ve kamp sorumlusu Ahmet Ateş etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada; “12 MEB AKUB gönüllümüz ile 2 günlük kamp süresince 32 öğrencimize yönelik ‘Afet Farkındalık Eğitimleri’ vererek afet öncesi, afet sırası, afet sonrası doğru davranış modellerini göstererek afet türleri hakkında bilgi vermiş olduk. Öğrencilerimiz bu kampta doğada arama ve kurtarmada kullanılan teknik malzemeler, düğüm teknikleri ve mahsur kalan vatandaşların tırmanış teknikleriyle kurtarılmalarını uygulayarak öğrenmişlerdir. Bununla birlikte bisiklet turları, doğa yürüyüşleri ve takım oyunları oynayarak 2 gün süren faaliyetler eğlenceli hale getirilmiş, liderlik ve ekip çalışma ruhu geliştirilmiştir. Ayrıca Erzincan TRAC (Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti) acil durumlarda amatör telsiz kullanımı ile ilgili uygulamalı eğitimler ile öğrencilerimizde afetlerde alternatif teknikler konusunda farkındalıklarının artması sağlanmıştır” dedi.

İlk günün sonunda Erzincan Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Öğretmeni Kemal Elmas ve öğrencileri kamp ateşi eşliğinde müzik ziyafeti ile öğrencileri yalnız bırakmadı. Kampın 2. gününde kahvaltıdan sonra MEB AKUB üyesi aynı zamanda profesyonel yürüyüş lideri Habip Tatoğlu, öğrencilere doğa yürüyüşü yaptırdı. Proje paydaşlarından Erzincan Kızılay Şubesi uzmanları ikramlar eşliğinde Kızılay’ın afet bölgesindeki faaliyetleri hakkında bilgilendirmede bulundu. Daha sonra öğrenciler öğretmenleri eşliğinde oyunlar oynayarak eğlenceli vakit geçirdiler. Günün sonunda kendi çadırlarını toplayan öğrenciler çevre temizliği yapmayı da ihmal etmediler.