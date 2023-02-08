Bursa’nın İnegöl ilçesinde yaşayan 11 yaşındaki Nisanur Çiftçi, para dolu kumbarasını depremzedelere gönderdi. Küçük kızın bıraktığı not ise okuyanları duygulandırdı.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde yaşayan 11 yaşındaki Nisanur Çiftçi, para dolu kumbarasını depremzedelere gönderdi. Küçük kızın bıraktığı not ise okuyanları duygulandırdı.

5. sınıf öğrencisi Nisanur Çiftçi, elindeki kumbarasını getirerek yardım toplayan İnegöl Posof Derneği yönetimine teslim etti. Kumbara içerisindeki 250 TL’lik bozuk para AFAD hesabına yatırıldı. Kumbara üzerine "Merhaba ben Nisanur. Sizlerin adına çok üzgünüz. Çok geçmiş olsun. Allah yardımcınız olsun. Bu kumbaradaki para benden daha çok size lazım" diye not yazan küçük Nisanur, bu hareketiyle herkesi duygulandırdı ve örnek oldu.