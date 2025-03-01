Denizli’de kaybolan ve dere yatağında ölü olarak bulunan 4 yaşındaki Nazlı Şeşen’in cansız bedeninde yapılan ilk incelemede darp veya yara izine rastlanılmadığı belirtildi. Nazlı’nın cenazesi Adli Tıp Kurumu’na gönderilirken, kesin ölüm nedeni otopsinin ardından netlik kazanacak.

Denizli’nin Honaz ilçesine bağlı Kocabaş Mahallesi’nde misafirliğe gittiği komşusunun evinin önünde oyun oynarken kaybolan Nazlı Şeşen’in (4), Aksu Deresine düştüğü ihtimali üzerine dere ve çevresinde arama çalışması başlatıldı. Minik Nazlı’nın kayıp ihbarı ve istenilen destek talebi üzerine AFAD, Denizli İl Jandarma Komutanlığı, Denizli Büyükşehir Belediyesi ve çevre illerden gelen takviye ekiplerle birlikte yüzlerce kişinin katılımıyla arama kurtarma çalışmaları gerçekleştirildi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı su altı arama kurtarma ekibi tarafından 23 saat aralıksız olarak yapılan çalışmalarda 15 kilometrelik dere yatağı didik didik arandı. Ailesinin gelecek iyi bir haberi beklediği minik Nazlı, kayıp ihbarının ardından 1 gün sonra balık adamları tarafından son görüldüğü demir yolu köpründen yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki Kızılyer Mahallesi Damlar mevkiinde dere yatağında ölü olarak bulundu.

Ekipler tarafından çıkarılan sudan çıkarılan minik Nazlı’nın cansız bedeninde yapılan ilk incelemelerde darp, yaralanma, kesici veya delici alet izine rastlanılmadığı öğrenildi. Minik Nazlı’nın naaşı, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı. Nazlı’nın kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacağı ifade edildi.