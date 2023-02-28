Eskişehir’in işlek bir sokağında klarnet ve darbuka çalan küçük müzisyenler, görenlerin içini ısıttı.

Eskişehir’in işlek bir sokağında klarnet ve darbuka çalan küçük müzisyenler, görenlerin içini ısıttı.

Odunpazarı İlçesi İstiklal Mahallesi Adalar Mevkii’nde müzik yapan çocuklar, çevreden geçen vatandaşların sevgisini topladı. Çaldıkları şarkılarla vatandaşların dikkatini çekmeyi başaran minik müzisyenlere vatandaşlar para vermeden geçemedi. Bazı vatandaşlar ise müzik yapan çocuklarını fotoğrafını çekmeyi ihmal etmedi.

“Bir tane vatandaş geçerken bana ’geleceğin Hüsnü Şenlendiricisi’ dedi, çok hoşuma gitti”

Adalar’da klarnet çalan 12 yaşındaki Ayhan Koçaklı, müzik yapmaya Hüsnü Şenlendirici dinleyerek başladığını ve kendi kendine klarnet çalmayı öğrendiğini söyledi. Büyüdüğü zaman bir müzisyen olmak istediğini kaydeden Koçaklı, “Müzik yapmaya Hüsnü Şen’i dinleyerek başladım. Bir tane vatandaş yoldan geçerken bana geleceğin Hüsnü Şenlendirici dedi, çok hoşuma gitti. Tamamen kendim öğrendim, klarnet çalabiliyorum ama nota falan bilmiyorum. Müzik yapmaya daha geçen sene başladım. Çevreden geçen vatandaşlar da bize ilgi gösteriyorlar. Böyle yerlerde müzik yaparak para kazanıyorum. Ailem de beni destekliyor, onların da hoşuna gidiyor. Bu benim bağımsız bir tutkum, gelecekte müzisyen olmak istiyorum” dedi.