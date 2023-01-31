Van’ın İpekyolu ilçesinde arkadaşlarıyla top oynarken köpeğin saldırması sonucu ağır yaralanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Emir Mete Durna’nın ölümüyle ilgili gözaltına alınan köpeğin sahibi adliyeye çıkarıldı.

Van’ın İpekyolu ilçesinde arkadaşlarıyla top oynarken köpeğin saldırması sonucu ağır yaralanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Emir Mete Durna’nın ölümüyle ilgili gözaltına alınan köpeğin sahibi adliyeye çıkarıldı.

İpekyolu ilçesine bağlı Selimbey Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde evlerinin bulunduğu sitenin önünde arkadaşlarıyla top oynayan Emir Mete Durna (10), köpeğin saldırısı sonucu ağır yaralandı. Ambulansla Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldıran Durna, yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybederken, köpeği sahiplendiği belirlenen H.K. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan H.K., geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi.

Durna’nın ölümüne sebep olan köpek ise yakalanarak hayvan bakım merkezine götürülmüştü.