Minik mehteran takımı Darende’nin tarihi dokusunda marşlarla geçmişe yolculuk yaptı.

Malatya’nın Darende ilçesinde, Mehmet Akif Ersoy İlkokulu’nda eğitim gören minik öğrenciler, tarihin izlerini sürerek geleceğe ışık tutuyor. Okul Müdürü Mehmet Koda tarafından kurulan Minik Mehteran Takımı, ilkokul düzeyinde bir ilke imza atarak, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde hem geçmişi yaşatmak hem de Darende’nin kültürel zenginliklerini tanıtmak amacıyla bir araya geldi.

Takım, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve İlköğretim Haftası’nda sergiledikleri gösterilerle büyük beğeni topladı. Öğrenciler, Darende’nin tarihi ve turistik mekanlarında mehter marşlarını seslendirdi. Takım, yaptığı çekimlerle sadece tarihi bir yolculuğa çıkmakla kalmadı, aynı zamanda Darende’nin tarihi ve kültürel değerlerine dikkat çekerek ilçenin tanıtımına da katkı sağladı.

Minik mehteranlar, ilçenin en önemli tarihi mekanlarında, görsel şölen sunarak adeta geçmişle günümüz arasında köprü kurdu. Öğrenciler, hem kültürel mirası öğrenme fırsatı buldu hem de Darende’nin tarihi zenginliklerini izleyicilere tanıtarak farkındalık oluşturdu. Mehmet Akif Ersoy İlkokulu’nun bu anlamlı projesi, öğrencilere tarih bilinci kazandırırken, aynı zamanda köklerden geleceğe doğru yapılan bir yolculuğun da başlangıcını işaret ediyor. Darende’nin tarihini ve kültürünü yaşatan Minik Mehteran Takımı, bu projesiyle büyük takdir topladı.

Başarılarının devamını dilerken, okul idaresini ve öğrencilerini böyle değerli bir projeye imza attıkları için tebrik ediyoruz.