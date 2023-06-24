Amasya’da yaşayan ‘Minik Kuş’ lakaplı bıçakçı Nurettin Karademir, sokakta tezgahının önünde beklerken şarkı isteğinde bulunan müşterilerine mini konser veriyor.

Amasya Belediyesi Konservatuarı sanatçısı olan 67 yaşındaki Karademir, bıçaklarını keskinleştirdiği müşterilerine aynı zamanda müzik ziyafeti de sunuyor. Türk sanat müziğinin sevilen eserlerini seslendiren sanatçı neşeli anlar yaşatıyor.

Kurban Bayramı’na kadar tezgahının başında konserlerini sürdürmeye devam edeceğini anlatan evli ve 3 çocuk babası Karademir, “Gelen müşterilerimin istekleri oluyor. Onları kırmıyorum. Ben bıçaklara dans ettirirken insanlar mutlu oluyor. Ben de mutlu oluyorum” dedi.

Müziği çok sevdiğini vurgulayan Karademir, “Bıçaklarının keskinleşmesini bekleyen müşterilerimizden şarkı isteğinde bulunanlara Türk sanat müziği konseri verip eğlendiriyorum” dedi.

Bıçaklarının çok keskin olduğunu iddia eden sanatçı, acemi kasaplara da bıçakları dikkatli kullanarak kesim yapmaları tavsiyesinde bulundu.

Müşterilerinden Abdullah Kurt "Nurettin abimiz keyfimizi yerine getirdi” diye konuşurken, Bekir Çapkın da bayram öncesi moral bulduklarını söyledi.