Erzincan’da 4-6 yaş Kur’an kursu öğrencileri, kumbaralarında biriktirdikleri harçlıklarını Filistin’de saldırılara maruz kalan akranlarına gönderilmek üzere İl Müftülüğüne teslim etti.

Erzincan İl Müftülüğüne bağlı Aydınlıkevler 4-6 Yaş grubu Kur’an kursunun minik öğrencileri, Filistin Gazze’deki mazlum ve mağdur akranlarına ulaştırılmak üzere kumbaralarında biriktirdikleri harçlıklarını İl Müftüsü Muharrem Gül’e teslim ettiler.

Filistin için başlatılan yardım seferberliğine miniklerin de katılmasını memnuniyetle karşıladıklarını ifade eden İl Müftüsü Muharrem Gül, "4-6 yaş Kur’an kursunda eğitim gören minik öğrencilerimizin haçlıklarını Filistin’e gönderilmek üzere bize teslim etmeleri bizleri çok duygulandırdı. Göstermiş oldukları bu hassasiyetten dolayı güzel yavrularımızı, ailelerini ve öğreticilerini tebrik ediyorum. Rabbimden ahsen-i kabul ile kabul buyurmasını niyaz ederiz" dedi.