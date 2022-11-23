Özgür kalan minik kedi ise sokak arasında gözden kayboldu.

Kepsut’ta çatıda dolaşan siyah minik kedinin sesini duyan zabıta ekipleri, kediyi sıkıştığı yerden kurtardı. Çatıdan aldıkları kediyi yere indiren ekipler, kırılmış kavanoza sıkışan kediyi önce sakinleştirdi. Cam parçasını eline aldığı taşla kıran zabıta görevlisi, kediyi özgürlüğüne kavuşturdu. O anlar, cep telefonu ile kaydedildi.

Balıkesir’in Kepsut ilçesinde çatıda gezen bir kedinin kafası kırılmış kavanoza sıkıştı. Kepsut Belediyesi zabıta ekipleri, kafası sıkışan kediye yardım etti.

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