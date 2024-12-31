Balıkesir Üniversitesi ve MRS Havacılık iş birliğiyle hayata geçirilen Türkiye’nin ilk ve tek yerli ve milli Simülasyon Merkezi, teknoloji meraklısı öğrencilere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Bu kapsamda, Balıkesir-Altıeylül Kadriye Kemal Gürel İlkokulu 4. sınıf öğrencileri, BAÜN Kariyer Geliştirme ve Uygulama Merkezi ev sahipliğindeki geziyle birlikte yerli ve milli teknolojinin eğitimle ve inovasyonla buluştuğu yenilikçi çalışmaları yakından inceleme fırsatı buldu.

Geleceğin büyükleri olacak minik kaşifler, öğretmenleri ve görevliler eşliğinde uçuş simülatörlerinden, ileri mühendislik uygulamalarına kadar birçok teknolojiyi yerinde deneyimledi. Simülasyon Merkezi, öğrencilerin hem teknolojiye olan ilgisini artırmayı hem de onları yenilikçi düşünceyle tanıştırmayı hedefliyor.