İzmir’de ilkokul öğrencileri, kendi imkanlarıyla okula getirdikleri gıda ürünleriyle Ramazan kolisi hazırladı. Koliler ihtiyaç sahiplerine ulaşırken, miniklerde de paylaşma ve yardımlaşma bilincinin oluşması sağlandı.

İzmir’de Menemen 100. Yıl ilkokulu, ‘Her Sınıf Ramazan Kolisini Hazırlıyor’ projesiyle anlamlı bir çalışmaya imza attı. Minikler, kendi imkanlarıyla evlerinden getirdikleri gıda ürünlerini okulda toplayarak, ihtiyaç sahibi aileler için Ramazan kolisi hazırladı. Öğretmen ve velilerin de yardımıyla titizlikle hazırlanan koliler, ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Projeyle, miniklerin yardımlaşma ve dayanışma ruhunun pekiştirilmesi amaçlanıyor.

Projeye dair bilgiler aktaran Okul Müdürü Sadullah Çelik, "Menemen İlçe Milli Eğitim müdürlüğü öncülüğünde projeyi gerçekleştirdik. Öğrenciler bu proje sayesinde, empati kurmayı, yardımlaşmayı öğrenirken aynı zamanda eğitimde davranış değişikliği oluşması sağlandı. Projeyi önümüzdeki günlerde de sürdürerek öğrencilerimiz üzerinde olumlu davranış değişikliğinin oluşmasını sağlamak istiyoruz" dedi.