İzmir’de ilkokul öğrencileri, 6 Şubat 2023’te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen ve eğitim-öğretimlerini konteynerde sürdüren arkadaşları için yardım kolisi hazırladı. İçerisinde; kıyafet, oyuncak, spor ve kırtasiye malzemesi gibi birçok eşyanın bulunduğu koliler, bin 131 kilometre uzaklıktaki Kahramanmaraş’ın Nurhak ilçesindeki konteyner okula gönderilecek.

İzmir’in Bayraklı ilçesinde bulunan Ekrem Hayri Üstündağ İlkokulu, 6 Şubat 2023’teki depremlerden etkilenen çocuklar için ’İyilik Gönülleri Projesi’ni hayata geçirdi. Proje kapsamında; gönüllü öğretmen ve öğrenciler, bin 131 kilometre uzaklıktaki Kahramanmaraş’ın Nurhak ilçesinde konteynerde eğitim-öğretim veren Barış İlkokulu öğrencileri için seferber oldu. Minikler, okul aile birliğinin desteğiyle Kahramanmaraş’taki 28 öğrencinin ihtiyaçları doğrultusunda; ayakkabıdan oyuncağa, spor ve kırtasiye malzemesinden kıyafete kadar birçok eşyanın yer aldığı kolileri hazırladı. Paketlenen malzemeler, okulun ve projenin Sorumlu Müdürü Suna Arslan ile İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğünün desteğiyle öğrencilere gönderilecek.

"Çok mutluyuz, çünkü onlar da eğitim alacak"

Öğretmenlerinin kendilerine projeden bahsettiğini anlatan 8 yaşındaki Gülsima Kızıldağ, "Çocuklara yardım etmemiz için proje hazırlandı. Biz de ailelerimizden destek istedik. Onlar da ’seve seve yardım edeceklerini’ söyledi. Kahramanmaraş’taki arkadaşlarımızın ihtiyaçlarını öğrendik. Biz de kolileri hazırladık. Onların yanlarındayız ve onlara ellerimizi uzattık. Kitap, eşya, giyinmeleri için kıyafetleri arkadaşlarımızla birlikte hazırladık. Çok mutluyuz, çünkü onlar da eğitim alacak" ifadelerine yer verdi.

"Arkadaşlarımızın kalplerine dokunmak istedik"

Proje ile arkadaşlarına yardım etmek istediklerini ifade eden Ada Vizeli (9) ise, "Bizi derinden üzen doğal afetin yaralarını birlikte sarmak istedik. Bu projeyle, arkadaşlarımızın kalplerine dokunmak ve onları mutlu etmek istedik. Gönülden yapılan her şey güzeldir. Yeter ki birlik ve beraberlik içerisinde olalım" diye konuştu.

"Yaraları birlikte saracağız"

Depremzede arkadaşlarına destek olmaya çalıştıklarını söyleyen 3’üncü sınıf öğrencisi Nefes Kalburcu, "Umarım mutlu olurlar. Biz bunları yaparken çok mutlu olduk. Onların her zaman yanındayız. Yaraları birlikte saracağız. Hepinizi çok seviyoruz" şeklinde duygularını aktardı.

"İnşallah arkadaşlarımız mutlu olur"

Projeyi duyduğunda çok mutlu olduğunu ifade eden Muhammet Talha Akdağ (10), "Bütün eşyaları özenle paketledim. Arkadaşlarımız inşallah hediyeleri görünce çok mutlu olur" şeklinde konuşurken, Göktuğ Kapucu (9) da "Hemen hazırlıklara başladık. Arkadaşlarımızın yaralarını sarabildiysek mutluyuz" dedi.