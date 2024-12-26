Kemik İliği Transplantasyon ve Onkoloji Merkezi Kurma ve Geliştirme Vakfının (KİTVAK) her yıl geleneksel hale getirdiği yeni yıl kutlaması etkinliğinde onkoloji hastası çocuklar, hasta yakınları ve sağlık çalışanları yeni yılı sağlık dileyerek karşıladı. Palyaçolarla birlikte neşe içinde eğlenen minik kalpler unutamayacakları bir gün yaşadı.

KİTVAK, katkı ve desteğini hiçbir zaman esirgemediği onkoloji hastası çocuklar ve hasta yakınlarının moral ve motivasyonlarını yüksek tutmak amacıyla her yıl gerçekleştirdiği yeni yıl etkinliğinde yine çocukların yüzünü güldürdü. Yeni yıl coşkusuna animatörler eşlik etti. Onkoloji tedavisi gören çocuklara özenle seçilen yılbaşı hediyeleri dağıtılırken çocukların mutlulukları görülmeye değerdi.

Ege Üniversitesi KİTVAK Tülay Aktaş Çocuk Onkoloji Hastanesi’nde onkoloji tedavisi gören çocuklar için düzenledikleri etkinlikte konuşan KİTVAK Yönetim Kurulu Başkanı A. İklil Ulueren, “KİTVAK özverili çözüm ortakları ve iyi yürekli bağışçıları ile birlikte çocukların sağlıklı geleceği için çalışmaya ve onların yaşama tutunmalarına destek olmaya yeni yılda da devam edecek. 2025’in çocuklarımıza sağlık ve mutluluk getirmesini diliyoruz” dedi. Çocukların sevincine ve neşesine ortak olmanın tarifsiz mutluluğunu yaşadığını da ifade eden Ulueren, “Çok kıymetli doktorlarımızın, hemşirelerimizin ve sağlık çalışanlarımızın da yeni yılını yürekten kutluyoruz” şeklinde konuştu.

Unutulmaz kutlamayla keyifli saatler geçiren hasta çocuklar, program sonunda özel hazırlanan yılbaşı pastası ile lezzetli bir final yaptılar.