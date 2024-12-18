Bolu’da minik öğrenciler tarafından yapılan Kur’an-ı Kerim tilaveti programı yoğun ilgi gördü.

Bolu’da Kur’an kursu öğrencileri, hazırladıkları özel programla gönüllere dokundu. Saygılı Camisi’nde gerçekleşen etkinlikte, minik kalpler manevi değerlerle buluştu. Kurs öğrencilerinin hazırladığı programda; Kur’an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi, şiirler ve ilahiler okundu, sinevizyon gösterimi, hediye takdimi ve dua yapıldı. Samimi atmosferi ve duygu dolu anlarıyla hafızalarda yer eden etkinlik, katılımcılardan tam not aldı.